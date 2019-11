Walmartwinkel in El Paso waar in augustus bloedige schietpartij plaatsvond, is weer open

De massaschietpartij wekte in Texas heel wat emoties los. Temidden van alle verdriet was er ook woede over wat een gebrek aan veiligheid in de supermarkt werd genoemd, omdat er geen gewapende beveiligingsagenten aanwezig waren. Na de feiten kondigde president Donald Trump dan ook maatregelen aan om dergelijke schietpartijen in de toekomst te kunnen vermijden. Het blijft voorlopig onduidelijk welke maatregelen dat zijn en wat het resultaat is dat ze hebben bereikt.

Het was afgelopen zomer, op 3 augustus, dat een 21-jarige schutter, Patrick Crusius, de winkelketen binnendrong en het vuur opende. Op dat ogenblik waren er zo'n 3.000 klanten in de winkel. De dader gaf zich nadien over aan de politie. Volgens de politie viseerde Crusius mensen van Mexicaanse origine. Van de 22 dodelijke slachtoffers hadden er 8 de Mexicaanse nationaliteit, onder de andere slachtoffers zijn ook Amerikanen uit Midden- of Zuid-Amerika. De FBI deelde meteen na de feiten mee dat de schietpartij als een zaak van binnenlandse terreur beschouwd werd. De dader pleit onschuldig.

De winkel ging na de schietpartij dicht, en bleef de hele tijd gesloten, tot donderdag dus. Zo'n vijftig mensen stonden er gisteravond aan te schuiven.