Zondvloed in het oosten van Afrika: 2,5 miljoen mensen zijn getroffen

De zware regen van de voorbije dagen en weken treft de bevolking van de regio al voor de tweede keer. Velen waren al extreem ondervoed door de ongewoon zware regenval van juli. De felle regen was uitzonderlijk en viel op grond die ondoordringbaar was geworden door de langdurige droogte.

In Zuid-Soedan zijn volgens de hulporganisatie Save The Children 900.000 mensen getroffen. Dat is 7 procent van de bevolking. Meer dan 420.000 burgers hebben hun woning moeten verlaten. De helft van hen zijn kinderen. Door de overstromingen is het moeilijk om levensmiddelen naar de getroffen gebieden te brengen. Bovendien is ook meer dan 20.000 ton aan gewassen vernietigd. De komende weken wordt nog meer regen verwacht in Zuid-Soedan. Bij de overstromingen in oktober kwamen al 9 burgers om het leven. (Lees voort onder quote en foto.)