Dode en zware overlast door eerste zware sneeuwval in Frankrijk: "20 jaar geleden dat het zo vroeg zo veel sneeuwde"

De eerste echt zware sneeuwval dit najaar in Frankrijk, zorgt meteen voor flink wat overlast in een aantal regio’s: zo'n 300.000 gezinnen zitten zonder elektriciteit en er is een man omgekomen onder een boom die omviel door de sneeuw. "Volgens de Franse autoriteiten gaat het om sneeuwval die in 20 jaar niet is voorgekomen in Frankrijk. Zo hevig is het, en ongewoon, zo vroeg in het najaar", zegt correspondent Frank Renout.