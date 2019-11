250.000 betogers eisen ontslag van Tsjechische premier

Babis, een voormalige communist, wordt beschuldigd van corruptie. Hij wordt ook geconfronteerd met een onderzoek van de Europese Commissie naar een mogelijk belangenconflict rond zijn holding Agrofert die actief is in de landbouw-, media- en chemische sector. Hij ontkent de aantijgingen.

Babis is ook geïdentificeerd als spion in geheime politiedossiers uit de jaren 80, wat hij categorisch ontkent. Zijn minderheidsregering krijgt in het parlement de steun van de communistische partij.

In juni kwamen in Praag ook al zo'n 250.000 mensen op straat om Babis te vragen de eer aan zichzelf te houden.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: