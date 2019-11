Chinese soldaten in burger ruimen mee barricades op in Hongkong

De actie van de Chinese militairen, die niet echt op tegenstand leken te stuiten, komt als een verrassing voor veel Hongkongers. De lokale autoriteiten zeggen dat ze er niet om hebben gevraagd en zeggen dat het gaat om een "vrijwillige gemeenschapsdienst".

Niettemin is het voor het eerst sinds het begin van de protestbeweging in Hongkong dat het Chinese leger zich openlijk vertoont in de straten van Hongkong. Het protest in de voormalige Britse kroonkolonie duurt nu al maanden en Peking heeft al meer dan eens laten verstaan dat het niet zal blijven toekijken. Tot nu toe zijn de Chinese troepen wel in hun kazernes gebleven.

De actie van vandaag lijkt daarom niet alleen een pr-stunt, maar ook een boodschap aan de betogers.

Bekijk de beelden van de opruimactie van het Chinese leger in Hongkong hier: