Straks komt de Sint aan in Antwerpen, wij kregen hem al aan de lijn: "Zijn de kinderen braaf geweest? Ik hoop het beste"

Van moderne tijden gesproken: Wist u dat u ook een # heeft op twitter? Volgt u dat soort nieuwigheden nog op uw leeftijd?

Zeker, ik volg dat allemaal, maar ik doe er niet echt aan mee. Ik ben een oude man, en ik heb al veel vernieuwingen zien passeren die nu helemaal vergeten zijn. Ik heb ooit morsecode geleerd, om zelf met het Vaticaan te kunnen telegraferen. Ik heb zelfs een elektrische schrijfmachine gehad, en in de jaren 50 heb ik me zelfs een radar laten aansmeren, voor op de daken. Die stonden toen nog vol televisie-antennes, en de verkoper had mij verteld dat zo'n ding handig was. Dat was het niet. Ik moest twee extra paarden meenemen op de daken, want dat ding woog 400 kilo. Nee, ik heb wat reserves tegenover al die nieuwigheden.

Straks komt u aan in Antwerpen. Mag u op uw vertrouwde plek aanmeren, gezien de uitstoot van uw schip? Is uw schip niet te vervuilend?

Maar natuurlijk niet! We hebben het over een stoomboot. En stoom, dat is gewoon water. Mijn boot is dus klimaatneutraal, zoals dat modieus heet.

Wat staat er nadien nog op het programma voor vandaag?

Ik heb een korte ontmoeting met wat kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, en een bescheiden maaltijd. Stoofkarbonaden met gestoofd witloof, om precies te zijn. Dat is het eerste wat ik eet op Belgische bodem. En daarna ga ik, weer of geen weer, nog even de daken op. Die heerlijke daken die ik zo lang heb moeten missen.