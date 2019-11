Executie terdoodveroordeelde uitgesteld in VS na "aanzienlijke twijfel over zijn schuld"

Woensdag kwamen in Bastrop nog heel wat demonstranten op straat om de vrijlating van Rodney Reed en een nieuw proces voor de man te vragen. Ook verschillende politici en prominenten, onder wie realityster Kim Kardashian en de Europese ambassadeur in de VS, hebben zich de zaak aangetrokken. Met een petitie werden meer dan 2,9 miljoen handtekeningen verzameld.

Rodney Reed (foto) zit volgens het Innocence Project sinds 1998 in de dodencel voor de moord op een jonge vrouw in 1996. Hij zou normaal gezien komende woensdag terechtgesteld worden. Stravros Lambrindis, de ambassadeur van de Europese Unie in de Verenigde Staten, riep de gouverneur van Texas, Greg Abbott, op om Reed gratie te verlenen. Het bewijsmateriaal in de zaak roept "aanzienlijke twijfel over zijn schuld" op, schreef Lambrindis op 30 oktober in een brief.

