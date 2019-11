Had de Queen een buitenechtelijke affaire? Feit en fictie in seizoen 3 van “The crown”

Die versie volgt ook “The crown”. In een telefoongesprek met premier Harold Wilson zegt ze: “Leave it to me” ("Laat het aan mij over"). En even later krijgt oom Louis een ferme bolwassing ten paleize. Vreemd is dan wel dat de banden tussen de Windsors en “uncle Dickie” zoals ze hem liefkozend noemden altijd opperbest gebleven zijn, tot aan zijn dood bij een IRA-bomaanslag in 1979.