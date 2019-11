Zo maakt u uw fiets winterklaar: vijf tips om vlot en veilig door de kou te fietsen

Op een fietspad met veel bladeren en in winterse omstandigheden fietst u best niet te snel en u kijkt nog meer vooruit zodat u niet te vaak moet remmen. Remmen doet u best met beide remmen tegelijk.



Uw versnelling neemt u best niet te groot en niet te klein. Als de versnelling te klein is, trapt u door. Bij een te grote versnelling moet u te veel kracht zetten, waardoor u kunt slippen.

Matig ook uw snelheid en houd afstand, ook op stukken rijbaan of fietspad die op het eerste gezicht niet glad lijken. En mijd wegmarkeringen, ze kunnen verraderlijk glad zijn als het regent.

Bij winters weer is het nuttig om uw zadel iets lager te zetten. Zo ligt het zwaartepunt lager en verhoogt u de stabiliteit van uw fiets.