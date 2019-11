Komende nacht gaat het vrijwel overal in het land vriezen

Op de meeste plaatsen is er deze namiddag een rustig en droog weertje, met zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het westen van het land verwacht het KMI wel meer wolken en in de kuststreek is een spatje regen niet uitgeloten. Het blijft fris met maxima van 4 tot 6 graden in de Ardennen en van 7 tot plaatselijk 9 graden elders. Komende nacht zal het vrijwel overal vriezen.