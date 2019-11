Leuven herdenkt slachtoffers van strijd voor algemeen enkelvoudig stemrecht in België

De socialistische beweging in Vlaams-Brabant heeft de mijlpaal in de nationale politieke geschiedenis deze week uitgebreid herdacht. Het orgelpunt was een herdenkingsoptocht door de straten van Leuven. Bij de verschillende monumenten ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de strijd werd hulde gebracht.



Het was een initiatief van de SP.A Vlaams-Brabant, de SP.A Leuven, Curieus Vlaams-Brabant, ABVV Vlaams-Brabant, Linx+ Vlaams-Brabant en de Socialistische Mutualiteit Vlaams-Brabant. Er waren toespraken van Rudy De Leeuw, ex-topman van het ABVV, en Jeff Jonckers van ABVV-jongeren.

Een van de drijvende krachten achter de herdenking was Louis Tobback, de gewezen SP.A-burgemeester van Leuven. "Vandaag vinden we het vanzelfsprekend dat iedereen ouder dan 18 jaar bij verkiezingen zijn of haar politieke voorkeur kan uiten", zegt Tobback. "Alle volwassen mannen kregen honderd jaar geleden die kans volgens het principe van één man en één stem. Pas dertig jaar later kregen ook vrouwen stemrecht. De stembusgang van 1919 was een kantelpunt in de politieke geschiedenis van België."