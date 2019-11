In "De afspraak op vrijdag" had Ivan De Vadder N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover, journalist Béatrice Delvaux (Le Soir) en columnist Noël Slangen (Het Laatste Nieuws) te gast. Zij hadden het over de besparingen in de cultuursector en de reacties op de brand in het toekomstige asielcentrum van Bilzen. Hieronder kunt u de podcast van de uitzending beluisteren.