Politie pakt 17 jongeren op die plundertocht in binnenstad Antwerpen planden

In Antwerpen heeft de politie 17 jongeren gearresteerd omdat ze de intentie zouden hebben gehad om winkels in de binnenstad te plunderen en herrie te schoppen. De politie was vooraf te weten gekomen dat een aantal jongeren via sociale media hadden opgeroepen om op een bepaalde plaats in de stad verzamelen te blazen en van daaruit op plundertocht te vertrekken.