Britse prins Andrew spreekt over sekszaak en banden met miljardair Epstein: "Ik kan mezelf wel voor de kop slaan"

Het gesprek met prins Andrew (59) rolt over de tongen. De jongere broer van kroonprins Charles beantwoordt een uur lang vragen van BBC-journaliste Emily Maitlis in het programma "Newsnight" dat vanavond wordt uitgezonden. Het interview werd donderdag opgenomen op Buckingham Palace, mét toestemming van de Queen.



Andrew praat voor het eerst op tv over de zaak-Epstein waarin hij verwikkeld zit. De twee waren vrienden, ook twee jaar nadat Epstein werd veroordeeld voor sekshandel met minderjarige meisjes. Foto's bewijzen dat de prins en Epstein contact bleven houden. Zo werden beiden in 2010 gefotografeerd tijdens een wandeling in Central Park in New York en Andrew werd gefotografeerd in Epsteins residentie in Manhattan.