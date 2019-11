En zo kunnen die robots worden ingezet om te helpen in het huishouden, in het onderwijs of de gezondheidszorg, in banken of in hotels (het hele incheckproces en zelfs de begeleiding naar de kamer kan door een robot gebeuren). Toekomstmuziek, zegt u? Wel, Cambot verkocht in enkele jaren tijd al zowat 100.000 exemplaren van zijn robot. Die kan er voor elke klant anders uitzien, hij of zij is modulair – in onderdelen – samengesteld. Ik zag hier niet alleen tientallen robots bij de producent zelf, maar ook al in winkelcentra of op de luchthaven.