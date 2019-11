Sinterklaas spreekt verlossende woorden bij aankomst in Antwerpen: "Er zijn dit jaar geen stoute kinderen"

Sinterklaas heeft per stoomboot zijn jaarlijkse intrede in Antwerpen gedaan. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) verwelkomde hem op het Eilandje, nadien nam de goedheilige man uitgebreid de tijd om de vele kinderen in het publiek te begroeten. Uiteindelijk bevestigde hij dat er dit jaar geen stoute kinderen zijn.