Rellen in Parijs, betoging voor eerste verjaardag gele hesjes afgelast

In heel Frankrijk waren vandaag bijna 300 acties aangekondigd, op de eerste verjaardag van de gele hesjes. "We nemen de rotondes weer in" was te horen. In Parijs waren er betogingen gepland op drie verschillende plekken. Maar op de Place d'Italie, in het zuiden van Parijs liep de spanning al snel op. Zaterdagvoormiddag al werden agenten met stenen bekogeld. In de vroege namiddag werd de sfeer nog grimmiger.