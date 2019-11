Tom Van Grieken mag zichzelf opvolgen als partijvoorzitter Vlaams Belang

Van Grieken slaagde erin om Vlaams Belang een nieuw elan te geven. Na de lokale verkiezingen van vorig jaar met als blikvanger Ninove, waar Guy D'Haeseleer met zijn Forza Ninove er bijna in slaagde om de volstrekte meerderheid te halen, was Vlaams Belang de grote winnaar van de parlementsverkiezingen van 26 mei. De partij werd de nummer 2 in Vlaanderen.

Van Grieken wil van zijn partij de grootste van Vlaanderen maken. Dan zou de partij ook de Vlaamse regeringsvorming kunnen leiden.

"Aan de zijlijn blijven staan en zien hoe Vlaanderen verarmt en ontvolkt is geen optie", aldus Van Grieken tijdens zijn overwinningstoespraak. "Wij hebben niet alleen die plicht aan onze kiezer, maar ook aan onze kinderen en kleinkinderen."

"Wij moeten de grootste partij van Vlaanderen worden! Niet zo zeer omdat Tom Van Grieken graag voorzitter is van de grootste partij van het land, maar enkel zo gaat die arrogante elite eindelijk luisteren naar ons! (...) Want enkel als wij de grootste partij worden, kunnen ze ons niet langer negeren."

Hij haalde ook zwaar uit naar Vlaams minister Bart Somers (Open VLD), die de Vlaams Belangers in het Vlaams Parlement heeft vergeleken met "een bepaalde fractie in de Rijksdag". "Het is trouwens een vast stramien, een soort politiek-correcte handeling: elke keer wanneer de argumenten op zijn, roepen onze tegenstanders de hulp in van Adolf Hitler."

