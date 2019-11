Vijf boeren gedood door ordediensten bij schermutselingen in Bolivia

De boeren wilden via de stad Cochabamba, in het centrum van het land, naar de administratieve hoofdstad La Paz trekken om de afgetreden president Evo Morales te steunen. Die verblijft momenteel in Mexico in ballingschap.



Politieagenten en militairen versperden hen echter de weg op een brug in Sacaba, een oostelijke buitenwijk van Cochabamba. Volgens politiechef Jaime Zurita van Cochabamba werden de ordediensten door de boeren met geweren aangevallen.