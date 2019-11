Vranckx: Meisjes achter tralies

Herbekijk "Vranckx: Meisjes achter de tralies" van zaterdag 16 november hier. Saholy werkte als meid voor een dokter. Ze was zeventien toen die haar betichtte van diefstal. Saholy schreeuwde haar onschuld uit. En toch belandde ze in de gevangenis zonder proces. Geen alleenstaand geval in Madagascar. Maar liefst tachtig procent van de minderjarige meisjes in Malagassische gevangenissen, zit daar zonder proces, laat staan veroordeling. Reporter Datshiane Navanayagam gaat Saholy bezoeken in de gevangenis. De jonge vrouwen leven op elkaar gepakt in cellen.