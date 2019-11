Van "Steve is god" tot "het probleem Frank", bekijk hier vijf topfragmenten uit "Wissel van de macht"

Twee jaar later, in 2011, stapt Gennez zelf uit de ring. De nieuwe voorzitter Bruno Tobback gunt haar geen plek in de regering-Di Rupo die ze mee gevormd heeft. Ook in Antwerpen slaat het noodlot toe. N-VA-voorzitter Bart De Wever, populair geworden door onder andere zijn deelname aan “De Slimste Mens”, verslaat er het unieke kartel tussen de SP.A van Janssens en CD&V. De beelden van een huilende Janssens in de armen van acteur Gene Bervoets staan in het collectieve geheugen gebeiteld.