Zo maakt u uw robotmaaier klaar voor zijn winterslaap

De batterij

Na de laatste maaibeurt schakelt u best het programma uit en zet u de robotmaaier in manuele modus. Wat de batterij betreft, zijn er twee opties:

Laad de robot 100 procent op in zijn laadstation. Daarna verwijderen uit het laadstation en uitschakelen.

Een aantal merken hebben een winterslaapmodus. In dat geval moet de batterij tussen de 40 procent en 60 procent opgeladen worden.

In de handleiding van uw robotmaaier vindt u de exacte instructies ongetwijfeld terug.

Het is ontzettend belangrijk om de robotmaaier vorstvrij op te bergen. Anders kan er een kortsluiting optreden, wat heel slecht is voor de levensduur van de batterij.

De stroom van het laadstation mag nu ook uitgeschakeld worden. Het laadstation mag u opbergen, al is dat niet noodzakelijk. Ze zijn weerbestendig.

Moment voor onderhoud

Het opbergingsmoment is ideaal om ook een onderhoud uit te voeren op uw robotmaaier. U kunt zelf het overtollige gras verwijderen met een borstel of met perslucht. Gebruik zeker geen water. De machine is dan wel weerbestendig, water opgieten is een absolute no-go.

Het is aangeraden om de robotmaaier nu ook even binnen te brengen. Zo kan de verkoper de lagers, de rijmotoren en de sensoren testen. Indien nodig kan er ook een update uitgevoerd worden.