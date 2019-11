Zwaarste seksuele misdrijven verjaren sneller door fout in nieuwe wet, hoe kan dat?

Hoe kunnen er nu zulke kemels in een wetteksten sluipen? Daarvoor moeten we even kijken naar hoe een wet tot stand komt. Een wettekst kan ofwel door de regering (strikt genomen de koning, vandaar de term koninklijk besluit) ofwel door het parlement geschreven worden.

Wetsontwerpen die door de regering worden ingediend, worden altijd gecontroleerd door de Raad van State. Bij wetsvoorstellen vanuit het parlement is dat niet verplicht. Daardoor kan er een fout in sluipen, zoals nu het geval was.