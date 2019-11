Alweer alarmerend hoogwater in Venetië, waarom blijft het water maar komen?

"Maar die overstromingen worden de laatste jaren almaar frequenter, en dat blijft ook zo doorgaan", vreest Jan Cools. "We zitten met een dubbel fenomeen. Ten eerste is er de verzakking van Venetië". De stad is inderdaad sinds de 19de eeuw al zo'n 25 centimeter weggezakt. Dat heeft te maken met menselijk ingrijpen zoals het wegpompen van water, maar is ook het gevolg van de moerassige ondergrond waarop Venetië destijds gebouwd is.

"Ten tweede", zegt Jan Cools, "is er de klimaatverandering, en de zeespiegel die stijgt. Combineer die twee factoren en je kan alleen maar concluderen dat het in de toekomst nog erger wordt. De verwachting is dat Venetië blijft wegzinken, terwijl het zeewaterpeil zal blijven stijgen. We verwachten dat Venetië tegen 2100 bijna continu onder water staat".