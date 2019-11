"Breaking bad", maar dan in het echt: maakten twee Amerikaanse chemieproffen drugs in hun labo?

Terry David Bateman (45) en Bradley Allen Rowland (40), zijn collega’s. Ze zijn beiden professor scheikunde aan de Henderson State University, in Arkadelphia, in de Amerikaanse staat Arkansas. Maar sinds 11 oktober staan ze op non-actief omdat ze verdacht worden in een drugszaak.

In een persbericht wordt nu pas duidelijk waarom ze geschorst werden: de twee professoren worden ervan verdacht dat ze in een universiteitslabo drugs zouden hebben gemaakt. Het laboratorium werd op 8 oktober gesloten omdat er een onbestemde geur hing. Het gebouw werd pas drie weken later geopend, nadat het goed verlucht was.