Child Focus lanceert keiharde campagne tegen kindermisbruik

Door echt bestaande beelden die via het meldpunt binnenkwamen door volwassenen te laten naspelen willen Child Focus en Liekens een schokeffect creëren om iedereen - publiek én beleidsmakers - wakker te schudden. "Elke foto of video is het bewijs van vreselijk seksueel misbruik waarbij kinderen van vlees en bloed betrokken zijn. Achter elk beeld schuilt een misbruikt kind, een slachtoffer dat er nooit meer in slaagt om deze gebeurtenis te vergeten en het misbruik voor het leven meesleurt, zeker als het weet dat er beelden van bestaan die blijven circuleren."

Vorig jaar ontving Child Focus 1.728 meldingen, een stijging van 136 procent tegenover 2017. In 530 gevallen ging het inderdaad over beelden van seksueel misbruik van kinderen. Daarnaast ontving de Federale Politie 18.000 meldingen, waarvan 42 procent als misbruik kan worden aangezien. Volgens Child Focus is dit maar het topje van de ijsberg. "Onnoemelijk veel beelden worden niet gemeld en staan nog steeds online. Wereldwijd schat men dat elke dag meer dan 19 miljoen beelden van seksueel kindermisbruik online worden uitgewisseld."

De organisatie roept mensen die op zoek gaan naar beelden van kindermisbruik op om hun gedrag te veranderen. Ze kunnen daarvoor in alle vertrouwen terecht bij de organisatie Stop it now. Wie beelden van kindermisbruik te zien krijgt, wordt gevraagd om dit te melden. Alle gegevens daarvoor vindt u op de website www.chaletfilm.be.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: