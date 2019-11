De Foyer #10: over verzet tegen asielcentra, het beleid van Maggie De Block en eenzaamheid

De brand in het toekomstig asielcentrum van Bilzen lokte deze week heel wat felle reacties uit in de gemeente zelf en ver daarbuiten. Worden buurtbewoners wel voldoende geïnformeerd voor zo'n centrum er komt?

Annick Ponthier, Kamerlid voor Vlaams Belang en inwoner van Bilzen, vindt alvast van niet. Ook aan tafel: CD&V-burgemeester van Bilzen Johan Sauwens, Annelies Galand van het buurtcomité tegen het asielcentrum in Zoutleeuw, Hilde Van Gastel van het Rode Kruis en Staf Lasters, inwoner van Arendonk en secretaris van de lokale N-VA-afdeling. In Arendonk is al sinds 2001 een asielcentrum.