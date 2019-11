VS-president Donald Trump ondergaat onaangekondigd medisch onderzoek: "Alles heel goed (fantastisch!)"

President Trump onderging "een snel onderzoek en enkele labotesten", volgens Grisham, zonder te verduidelijken over welke testen het precies ging. "De president blijft gezond en energiek, zonder klachten, zoals ook duidelijk blijkt in zijn herhaalde krachtige optredens voor duizenden Amerikanen, meerdere keren per week." Trump gaf in een tweet aan dat alles "heel goed (fantastisch!" gegaan is.



Het is niet duidelijk waarom het medische bezoek niet vooraf bekendgemaakt was. Trumps fysieke onderzoeken in 2018 en 2019 waren voordien al aangekondigd en stonden ook op zijn openbare agenda.