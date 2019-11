Iedereen Chinees, kunstenaar Ge Yulu: "Ruimte voor expressie wordt kleiner, maar ik laat China niet over aan idioten"

De hele week laten we hier jonge Chinezen aan het woord die een bijzondere missie of project hebben. Hoe slagen ze erin hun dromen waar te maken in een land dat almaar welvarender en machtiger is, maar waar steeds minder plaats is voor persoonlijke meningen en overtuigingen? Hoeveel ruimte hebben burgers voor hun persoonlijke aspiraties en hoe zien ze de rol van hun land in de wereld? Iedereen Chinees.