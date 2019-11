"Operatie hoeft niet altijd": ook medicatie kan hartproblemen oplossen, stelt Amerikaans onderzoek

Het onderzoek, dat ook gefinancieerd werd door de Amerikaanse overheid, werd voorgesteld op een bijeenkomst van American Heart Association (AHA) in Philadelphia. 5.179 patiënten met vernauwde slagaders kregen allemaal hartmedicatie en bij de helft werd de vernauwing ook operatief verholpen met een bypass (overbrugging, red.) of een stent (ontplooibaar buisje om slagaders open te houden, red.).



Uit de studie blijkt dat patiënten met ernstige, maar stabiele hartproblemen net zo veel baat hebben bij alleen medicijnen, zoals aspirines en cholesterolverlagers.



Let wel: De bevindingen zijn niet van toepassing op álle hartpatiënten, bijvoorbeeld zij met vernauwde hoofdkransslagaders. Bovendien stelt leidinggevend onderzoeker Judith Hochman: "Als je een hartaanval hebt, redden stents levens."