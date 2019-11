Hongkongse politie belegert actievoerders die zich verschansen in een universiteit

De ordestrijdkrachten proberen de actievoerders uit het universiteitsgebouw te verdrijven. Ze gebruiken daarbij het waterkanon, maar vuren ook rubberkogels en traangas af. De actievoerders verzetten zich hevig en bekogelen de politie met molotovcocktails. Ze gebruiken katapulten en pijl en boog. Een agent is door een pijl geraakt in het been. Vanavond is een politiewagen in brand geschoten nadat die door een brandbom was geraakt. De politie dreigt met scherp te gaan schieten als de actievoerders zich gewelddadig blijven verzetten.