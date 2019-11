"Kans van 1 op 1 miljoen": hert torst gewei met 3 takken in Michigan

Steve Lindberg (75) is een voormalig Amerikaans parlementslid uit Marquette, in de staat Michigan. Sinds zijn pensioen eind 2012 post hij elke dag een foto op zijn Facebookpagina van de pracht en praal van de natuur in zijn thuisstaat. Ook afgelopen zondag trok hij er zo op uit om zijn foto van de dag te maken.

Lindberg koesterde niet al te veel verwachtingen omdat een scherpe winterprik veel dieren naar warmere oorden had gedreven. Hij was blij toen hij een otter spotte die een vis aan het eten was op het ijs. "Ik dacht, oké dan, ik heb mijn foto", vertelt hij aan de Britse omroep BBC, en hij begon aan de terugtocht naar zijn auto, samen met zijn hond.

Maar toen merkte hij tussen de bomen een hert op dat er wat vreemd uitzag. "Ik heb al duizenden foto's van een witstaarthert, maar ik zag meteen dat dit exemplaar heel ongewoon was... Hij had zo'n rommelig bundeltje takken op zijn hoofd."

Hij nam een paar foto's en reed naar huis. Pas toen hij de foto's op zijn computer laadde, merkte hij iets op. "Ik zat daar en ik dacht, 'wacht eens even even, dit dier heeft drie takken in zijn gewei!' Ik had nog nooit zoiets gezien."