Wereld Prematurendag: "Kinderen geboren vanaf 32 weken verdienen betere opvolging"

Bijna 1 op de 10 kinderen komt in Vlaanderen prematuur op de wereld. Te vroeg, dat wil zeggen dat de moeder minder dan 37 weken zwanger was. De extreem vroeggeboren kinderen, vanaf 24 weken zwangerschap, hebben veel medische verzorging en opvolging nodig, maar ook de kinderen die vanaf 32 weken ter wereld komen, hebben een hoger risico op ontwikkelingsproblemen en verdienen betere opvolging. Dat is een boodschap van Kind en Gezin op deze Wereld Prematurendag (zie video bovenaan).