KMI waarschuwt voor regen en sneeuw, Binnenlandse Zaken activeert nummer 1722 voor niet-dringende hulp

Het gaat vannacht flink regenen in ons land. Vanuit Duitsland trekt een regenzone via het oosten naar het westen. Het KMI waarschuwt voor tot 25 liter regen per vierkante meter in Limburg. In de Ardennen is er kans op sneeuw. Binnenlandse Zaken heeft zondagavond het nummer 1722 voor niet-dringende interventies geactiveerd. De bedoeling is om het noodnummer 112 zo vrij te houden voor mensen die dringende medische of dringende brandweerhulp nodig hebben.