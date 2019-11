Maggie De Block (Open VLD) neemt uitgestoken hand van Theo Francken (N-VA) aan om gezinshereniging strenger te maken

De Block en Francken waren te gast in "De zevende dag" naar aanleiding van de brand in het beoogde asielzoekerscentrum in Bilzen, in Limburg.

De minister zei dat het niet meer realistisch is dat de opvang dit jaar nog zal opengaan, maar ze is vastberaden om het centrum, mogelijk in januari, open te laten gaan. Intussen moet wel een andere plek gevonden worden voor de 130 mensen die in Bilzen opgevangen zouden worden.

In "De zevende dag" werd ook een uitgebreid debat gehouden over Bilzen. Dat kan u hieronder bekijken met daaronder het verslag in "Het journaal.":