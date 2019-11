Man komt om het leven bij verkeersongeval in Middelkerke, bestuurder gearresteerd

Op de E40 ter hoogte van Mannekensvere is deze ochtend een man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Een terreinwagen reed in op een personenwagen. Het parket onderzoekt of er sprake is van vluchtmisdrijf. De bestuurder van de aanrijdende wagen werd gearresteerd voor de duur van het onderzoek.