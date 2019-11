Ondanks de zwaarste overstromingen in 50 jaar gaat het leven in Venetië gewoon door. Inwoners en toeristen trotseren het water op hun eigen manier. Dat betekent voor sommigen erg originele huwelijksfoto's, erg origineel schoeisel en een selfiedrang die - al dan niet moedwillig - eindigt met wel heel erg natte voeten, zoals u in bovenstaande video kunt zien.