Nederlandse politie pakt drie nieuwe verdachten op in verband met verdwijning van loodgieter uit Lint

Johan Van Der Heyden verliet op 2 juni, rond 20.30 uur, zijn huis in Lint. Hij reed weg met een witte bestelwagen en is sindsdien spoorloos. De federale politie in ons land verspreidde daarop een opsporingsbericht, maar al snel waren er aanwijzingen dat de man mogelijk naar Nederland gereden was. Daarom werd ook de Nederlandse politie ingeschakeld.

Op 5 oktober liet de Nederlandse politie weten dat ze bij een inval in een woning in de gemeente Steenbergen, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, twee vrouwen opgepakt had die mogelijk betrokken zijn bij de verdwijning.