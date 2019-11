Opvallende stijging van het aantal vrouwen en jongeren in de daklozenopvang

Slock pleit voor extra investeringen in sociale huisvesting. “Als we als maatschappij geen corrigerende maatregelen gaan nemen, om voor deze mensen duurzame huisvesting mogelijk te maken, dan gaan we moeten investeren in extra noodopvang.”

Nachtopvang noemt Slock “een noodzakelijk kwaad”: “Het is verschrikkelijk om op straat te moeten leven. Gelukkig nemen een aantal lokale besturen initiatieven om nachtopvang te voorzien zodat mensen niet op straat moeten slapen, maar dat zijn natuurlijk geen duurzame oplossingen en dure oplossingen. Als maatschappij zouden we beter investeren in een toegankelijke huisvestingsmarkt, zoals met sociale huisvesting die gericht is op die kwetsbare doelgroep.”