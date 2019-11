"Een politieke campagne op sociale media gaat om een zaadje dat je plant én regelmatig water moet geven"

Twitter wil politieke reclameboodschappen weren. Van Zandycke acht de impact in België nihil: "Twitteradvertenties zijn irrelevant voor politici in Vlaanderen. Facebook-advertenties zijn dat wel." Maar voor Facebook ziet de toekomst er volgens hem "angstaanjagend" uit. "Via buitenlandse organisaties, die helemaal geen verantwoording moet afleggen tegenover de kiezer, kan je met gericht adverteren bijvoorbeeld een lokale burgemeester fake news laten zeggen."



Mahdi van CD&V stelt dat we alvast moeten nadenken over de regelgeving op dat vlak."We moeten wel niet vanuit België bepalen wat waar en niet waar is. Het is de verantwoordelijkheid van elke politieke partij om communicatie te voeren." Mahdi haalt Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter aan die onlangs tweette over de vluchtelingen in Calais, maar het bleek om de gele hesjes te gaan. "Dan is het aan anderen - politici, beleidsmakers, journalisten - om te duiden dat het om fake news gaat."