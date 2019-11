Britse prins Andrew ontkent aanranding in "tenenkrommend" interview: "Ik zat in een pizzarestaurant"

In augustus kwamen verschillende slachtoffers van Epstein aan het woord tijdens een hoorzitting in New York. Een van hen was Virgina Giuffre (35). Zij maakte melding van "ongepast gedrag" door prins Andrew. Ze zou tussen 2001 en 2002 als 17-jarige op drie gelegenheden gedwongen zijn om seks te hebben met de prins, in Londen, in New York en op een privé-eiland van Epstein in de Caraïben.

Buckingham Palace ontkende de aantijgingen van Giuffre toen, en prins Andrew verspreidde een mededeling waarin hij zei "geschokt" te zijn door de berichten over Epstein. "Zijne koninklijke hoogheid verwerpt het uitbuiten van mensen en de suggestie dat hij dat zou goedkeuren, eraan deelnemen of het zou aanmoedigen, is weerzinwekkend."