Ierse nationalisten willen binnen de 5 jaar referendum over eengemaakt Ierland: "Brexit heeft Ierland veranderd" 

Volgens McDonald heeft de brexit Ierland veranderd en denken de mensen nu na over een eengemaakt Ierland. Een referendum komt er, de vraag is niet meer of maar wanneer het wordt gehouden, zei ze.

"De dagen van verdeeldheid (tussen Ierland en Noord-Ierland) zijn geteld, er hangt verandering in de lucht, de brexit heeft alles veranderd", verklaarde de partijleider op een partijcongres in Derry. "Heel wat mensen overwegen nu voor het eerst een toekomst in een herenigd Ierland. Laten we in de loop van de komende vijf jaar het volk beslissen", klonk het voorts in een oproep aan de regering in Dublin.