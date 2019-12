Historicus Thomas Frank over bedrog van de Democraten: "Clinton en Obama vergaten gewone werkmens"

Bill Clinton voerde een justitiebeleid in waardoor de gevangenisbevolking explodeerde. Op 8 jaar tijd kwamen er 673.000 inmates bij. Onder Clinton werden talloze nieuwe gevangenissen gebouwd, werden verplichte minimumstraffen ingevoerd, en voorwaardelijke vrijlatingen fors ingeperkt. 60 nieuw beschreven misdaden kwamen voortaan in aanmerking voor de doodstraf.

In de Clintonjaren werd een recordaantal mensen die de doodstraf kregen, terechtgesteld. Het hoogtepunt kwam in 1999, met ongeveer 100 terechtstellingen. De befaamde misdaadwet van 1994 voerde ook het principe in van three strikes and you’re out! Iemand die voor de derde keer betrapt werd op bijvoorbeeld een inbraak of diefstal, ging zonder pardon voor 25 jaar achter de tralies.

In de misdaadwet stond ook nog een bepaling over crack en cocaïne. Wie crack gebruikte (voor 88% waren dat zwarte Amerikanen) ging bijna automatisch naar de gevangenis. Wie daarentegen betrapt werd op cocaïnegebruik (dezelfde drug maar dan zonder bakpoeder, de drug van de creatieve klasse, én gesnoven in plaats van gerookt) ging in de meeste gevallen gewoon vrijuit.

Het was een wreedaardig en racistisch onderscheid. Je vraagt je af waarom Bill Clinton zo populair was en is gebleven bij zwarte Amerikanen. Soms kan je de dingen niet uitleggen.