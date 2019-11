Waarom hogere brandstofprijzen nu ook in olierijk Iran tot protesten leiden

In verschillende Iraanse steden kwamen vrijdagavond mensen op straat om te betogen tegen de verhoging van de benzineprijzen. Vooral in de stad Sirhan was het protest hevig.



Demonstranten vielen een benzinedepot in de stad aan en probeerden het in brand te steken. De politie kon uiteindelijk verhinderen dat er brand ontstond. Er is zeker ook één dode gevallen.