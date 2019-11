Weesbeertjes uit Albanië veilig aangekomen in Natuurhulpcentrum Oudsbergen

De beertjes werden verjaagd uit hun gebied, door grote bouwwerken met graafmachines. De moederbeer was nergens te vinden en dus werden de kleintjes in een kooi gezet. Het Natuurhulpcentrum organiseerde een inzamelactie zodat de beertjes naar hier konden komen, want de opvang kost veel geld.

Aanpassen

Hoewel de beertjes nog wat schuw zijn, zijn ze ondertussen al beginnen te eten. De volgende 4 weken blijven de dieren in quarantaine (afzondering, red.). Ze krijgen ook nog een volledige check-up. Daarna mogen ze verhuizen naar een groter verblijf. Het Natuurhulpcentrum start nu een zoektocht naar een nieuwe en definitieve thuis waar de dieren voor de rest van hun leven kunnen blijven.