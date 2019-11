16-jarige geplaatst in gesloten instelling na oproep tot plundertocht in Antwerpse binnenstad

Vrijdag had de politie info achterhaald dat er via sociale media werd opgeroepen om winkels te plunderen in Antwerpen. De 16-jarige die de oproep had gelanceerd, werd in de namiddag gearresteerd. Daarnaast werden nog 16 andere jongeren gearresteerd. Ze werden enkele uren van hun vrijheid beroofd en mochten daarna beschikken.

De vermeende aanstoker werd voorgeleid bij de jeugdrechter voor een poging tot diefstal met geweld bij nacht, in bende en met wapenvertoon en voor leiderschap van een criminele organisatie.