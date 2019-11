200 mensen protesteren tegen privatisering gemeentelijke diensten Edegem: "Voor mijn jonge collega's is dit een drama"

Nancy Van Och werkt al 35 jaar bij de poetsdienst, ze is gestart op de werkvloer en is nu diensthoofd. Ook de poetsdienst wordt geprivatiseerd. "Veel van onze poetsvrouwen zijn alleenstaande moeders. Wij hebben ervoor gezorgd dat ze flexibele uren hebben, waardoor hun job perfect combineerbaar is met hun gezin. Maar in de privé zijn de uren veel moeilijker."

"Een drama"

Marc Celemans werkt al 20 jaar voor de huisvuilophaling. Zelf gaat hij volgend jaar met pensioen maar hij maakt zich vooral zorgen over z'n jongere collega's. "Voor mijn jonge collega's met kleine kinderen die pas gebouwd hebben is dit een drama."

Volgens Johan Naegels, die bij de publieke dienstverlening werkt, gaan ook de inwoners van Edegem het voelen in hun portemonnee. "De buitenschoolse kinderopvang wordt duurder, dus op het einde van de maand gaan vooral de gezinnen met kinderen dat wel merken. Dat is heel jammer."

Morgen overleg

Een deel van het gemeentepersoneel staakt vandaag. Morgen gaan de vakbonden samenzitten met het gemeentebestuur. Eerder had burgemeester Koen Metsu van N-VA al gezegd dat de privatisering van de gemeentelijke diensten nodig is om te besparen. N-VA zit sinds deze legislatuur alleen in het bestuur, zonder coalitiepartners dus.