Van stoofvlees met friet tot scampi diabolique: Jeroen Meus over populairste recepten bij 2.000e "Dagelijkse kost" 

Meus maakt elke keer iets anders in "Dagelijkse kost". "Ik weet nog alles wat ik gemaakt hebt", zegt hij. "Het zal mij niet snel overkomen dat ik iets twee keer maak, zonder dat ik het doorheb. Het is één keer gebeurd. Toen zijn we het gaan opzoeken en hebben we het recept aangepast." Hij maakt wel varianten van recepten, zoals verschillende soorten broodpudding.

"In de toekomst gaan we wel meer recepten hernemen", zegt hij. "We hebben nu een jonger publiek, dat we proberen aan te spreken en die willen ook wel eens zien hoe je witloof in de oven maakt. Het is ondertussen tien jaar geleden dat ik dat gemaakt heb."

Witloof in de oven met kaas en ham is toevallig het lievelingsgerecht van Meus, maar het staat niet in de top vijf van de populairste recepten.