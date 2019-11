WWF: “Zonder dringende actie is de Afrikaanse olifant over 20 jaar verdwenen”

“Om de 25 minuten sterft een olifant, afgeslacht voor zijn slagtanden”, zo schrijft het WWF in een persbericht. Die slagtanden bestaan uit ivoor en daar bestaat een lucratieve markt voor. Hoewel de handel in ivoor grotendeels verboden is, wordt er jaarlijks nog altijd voor miljoenen dollars verhandeld. Het ivoor eindigt als decoratieobject of wordt gebruikt in traditionele geneeskunde.