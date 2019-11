Achter de schermen van handelsmissie China: "Wij maken geen stofzuigers, onze technologie kunnen ze niet snel kopiëren"

De "Jade Ballroom" in het Kempinski hotel in Peking is helemaal volgelopen als de Belgische ambassadeur - in het Engels - prinses Astrid, de ministers en provinciegouverneurs en de rest van de delegatie verwelkomt. "Ik hoop dat jullie niet al te zeer lijden onder jullie jetlag", zegt hij (het tijdverschil met China bedraagt 7 uur), "want dit is de start van de grootste Belgische handelsmissie ooit. Bereid jullie voor op bijzonder pittige dagen."